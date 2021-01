publié le 03/01/2021 à 12:00

La première étape du Dakar aura lieu ce dimanche 3 janvier en Arabie saoudite, après le prologue de samedi. C'est la deuxième année consécutive que le célèbre rallye se déroule dans ce pays. Un choix controversé en raison des manquements au respect des droits de l'homme dans le royaume, et l'emprisonnement d'opposants. Et parmi les personnalités encore emprisonnées figure Raïf Badawi.

Ce blogueur, lauréat du Prix Sakharov en 2015, a été condamné en 2012 à 1.000 coups de fouet et 10 ans de prison pour apostasie, c'est à dire abandon de croyance religieuse et insultes à l'Islam. En réalité, il avait crée un Forum en ligne qui s’adressait à des Saoudiens, adeptes de ce forum devenu très populaire. Ce qui n’était pas du goût des autorités saoudiennes. Sa femme Ensaf Haidar, qui vit à Sherbrooke au Québec avec leurs 3 enfants, espère sa prochaine libération et s'est confiée à RTL.

"Il n'y a aucun changement. C'est très difficile pour lui", confie-t-elle. "J'espère que, bientôt, il va être libre. J'espère durant l'année 2021. J'espère qu'on vivra avec lui cette année, ça fait longtemps. Je suis fatiguée maintenant", déclare Ensaf Haidar. "Nos enfants ont grandi. Trois adolescents à la maison, je suis toute seule... J'ai besoin de lui, mes enfants aussi ont besoin de leur père", exhorte-t-elle.