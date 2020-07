Arabie Saoudite : le Roi Salmane, 84 ans, a été hospitalisé

Le roi Salmane d'Arabie saoudite (à droite) et son garde du corps Abdel Aziz al-Fagham (à gauche) en octobre 2017

Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, actuel roi de l'Arabie Saoudite, a été hospitalisé ce lundi 20 juillet pour une inflammation de la vésicule biliaire. La visite prévue du Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi a été reportée. Le royaume, premier exportateur de pétrole au monde ne communique que rarement sur l'état de santé du monarque.

"Le roi a été admis à l'hôpital spécialisé King Faisal de Ryad pour effectuer des examens en raison d'une inflammation de la vésicule biliaire (cholécystite)", a annoncé son cabinet, cité par l'agence de presse officielle SPA, sans fournir plus de détails.



Sous le règne du roi Salmane, l'Arabie Saoudite a lancé de nombreuses réformes économiques et juridiques. Le pays a également opté pour une politique étrangère plus affirmée et est entrée en guerre contre les rebelles yéménites.

Mohammed ben Salmane, prince héritier

En 2017, l'Arabie Saoudite a démenti des informations, diffusées dans les médias, selon lesquelles le roi envisageait d'abdiquer en faveur de son fils, le prince héritier Mohammed ben Salmane (dit MBS) considéré comme le dirigeant de facto du royaume.

En juin 2017, MBS a été nommé prince héritier et relativement bien accueilli par la communauté internationale. Il avait d'ailleurs entrepris de nombreux voyages à l'international et fait rayonner son pays sur la scène mondiale. Pourtant depuis 2018, et l'assassinat de Jamal Khashoggi, l'Arabie Saoudite est sujette à de nombreuses controverses.

Jamal Khashoggi était un journaliste saoudien, collaborateur du Washington Post. Il a été tué dans l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie par des agents saoudiens.