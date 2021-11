Crédit : Hi Fly

Le vice-président de Hi Fly Carlos Mirpuri a planté le drapeau de la compagnie dans la glace de l'Antarctique

Un Airbus A340 a atterri pour la première fois dans l'histoire de l'aviation en Antarctique, dans le Pôle Sud. L'avion, qui est parti du Cap en Afrique du Sud, s'est posé après cinq heures de vol sur une piste faite entièrement de glace et de neige le 2 novembre dernier.

L'initiative vient de la compagnie portugaise Hi Fly, et a été réalisée avec un ancien modèle de la gamme Airbus. À bord de l'appareil, le vice-président de la compagnie, Carlos Mirpuri, accompagnait les 23 passagers ainsi que le pilote très expérimenté, Antonios Efthymiou. Lors de l'atterrissage, ce dernier a dû faire usage de lunettes spéciales, expliquant qu'"il n'est pas facile de repérer la piste, qu'aucune aide à la navigation existe et que le mélange de la piste avec l'immense désert blanc qui l'entoure rend le jugement de hauteur difficile".

La compagnie Hi Fly, qui se félicite de la réussite de ce premier "test", entend bien réitérer cette prouesse sur des vols commerciaux, destiné à "un petit nombre de touristes aux côtés de scientifiques et de marchandises essentielles en Antarctique", a détaillé Carlos Mirpuri. Une perspective qui semble quelque peu en inadéquation avec l'urgence pointée par la Cop 26 en terme de réchauffement climatique.

Les membres de l'équipage de la compagnie Hi Fly Crédit : Hi Fly

Les membres de l'équipage de la compagnie Hi Fly Crédits : Hi Fly La piste faite entièrement de glace et de neige en Antarctique Crédits : Hi Fly C'est la première fois dans l'histoire de l'aviation qu'un Airbus A340 se pose en Antarctique Crédits : Hi Fly Un chasse neige a été utilisé pour faire sortir les passagers Crédits : Hi Fly L'image impressionnante de l'Airbus A340 au beau milieu d'un désert de glace Crédits : Hi Fly La compagnie Hi Fly entend reproduire sa prouesse sur des vols commerciaux Crédits : Hi Fly 1 / 1