Andorre : gigantesque embouteillage pour la réouverture de la frontière

Les Français sont visiblement pressés de retourner à Andorre. La frontière a à peine eu le temps de rouvrir ce lundi 1er juin, qu'un immense embouteillage s'est créé sur la route menant à la ville de Pas-de-la-Case.

Le compte de Météo Pyrénées a partagé sur Twitter, des images de l'impressionnante file de voitures à l'entrée de la principauté. Selon le quotidien local Diari d'Andorra, il y a eu jusqu'à 6 km de bouchons dans le sens Ariège/Andorre. Les douanes avaient déjà enregistré 1.900 arrivées et 1.200 départs à 11 heures ce lundi selon le quotidien local, relayé par La Dépêche.

Fermés depuis deux mois en raison de la pandémie de coronavirus, les commerçants de la ville de Pas-de-la-Case ont prévu d'importantes remises et promotions pour la réouverture ce lundi 1er juin. Le but étant également d'attirer les Français, d'ordinaire déjà très clients des prix pratiqués à Andorre notamment sur l'alcool et le tabac, bien moins chers qu'en France.

