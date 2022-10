Amérique centrale : la tempête Julia menace plusieurs pays

L’Amérique centrale en alerte. De nombreux pays de cette zone géographique sont dans l’attente, depuis ce samedi 8 octobre, de la tempête tropicale appelée Julia qui menace de se transformer en ouragan au-dessus de la mer des Caraïbes. Le Centre national américain des ouragans (NHC) a annoncé dans un communiqué que la tempête devrait ensuite toucher terre, notamment au niveau du Nicaragua et de l’île colombienne de San Andrés.

L’agence américaine a aussi mis en garde la population contre des potentielles "crues soudaines et des coulées de boue" possiblement meurtrières dans cette partie d’Amérique centrale.

Le Système national pour la prévention des catastrophes du Nicaragua a lui décidé de placer, ce samedi, l’ensemble du pays en alerte jaune et activé plusieurs unités de secours. Le gouvernement a aussi conseillé aux habitants de protéger leur maison et de se tenir prêts "à évacuer et à se mettre à l'abri si nécessaire".

Au Guatemala, le président Alejandro Giammatei a indiqué avoir demandé aux institutions de se tenir prêtes à aider et à soutenir la population qui pourrait être touchée. Vingt-deux départements de ce pays, dont 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, ont été placés en alerte rouge par les services de la protection civile guatémaltèque. La tempête pourrait également toucher le Honduras et le Salvador.

