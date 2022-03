Amazon va diffuser un jeu d’aventure inspiré de James Bond

Fort du succès de No Time To Die, Amazon a décidé de lancer un jeu d’aventure inspiré par les films de la saga James Bond. Intitulé "007 Road to a million", la série se déroulera en huit épisodes.

La production de ce nouveau jeu d'aventure débutera dans le courant de l'année et la nouvelle émission sera diffusée sur Prime Vidéo dans plus de 240 pays. Le casting est en cours et les intéressés peuvent envoyer leurs candidatures.

L'émission verra les candidats s'affronter dans une aventure mondiale pour gagner un prix d'environ 1,3 million de dollars. Tourné dans de nombreux lieux historiques des films de James Bond, le jeu sera à la fois un test d'intelligence et d'endurance. En plus de devoir franchir des obstacles physiques, les concurrents - qui s'affronteront par équipes de deux - devront répondre correctement à des questions cachées dans différents endroits du monde pour pouvoir passer à l'épreuve suivante.

