"Tandav" : pourquoi Amazon Prime Video modifie sa série indienne

publié le 20/01/2021 à 21:12

Après que des personnalités politiques du BJP, le parti au pouvoir, ont jugé que les dieux hindous étaient moqués dans la série indienne Tandav, diffusée sur Amazon Prime depuis le vendredi 15 janvier, l'équipe de la série a accepté d’apporter des modifications.

À peine diffusée, cette série politique en neuf épisodes avec l'acteur Saif Ali Khan, communément appelé "la superstar de Bollywood", a immédiatement suscité une vive polémique parmi les membres du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata. Certains ont même appelé à son interdiction, estimant qu’on s’y "moquait délibérément des dieux hindous".



Face au tollé, le réalisateur de "Tandav" Ali Abbas Zaffar a annoncé mardi 19 janvier sur son compte Twitter l’intention de modifier sa série. "Les acteurs et l’équipe de 'Tandav' ont pris la décision d’apporter des changements à la web série en réaction aux préoccupations soulevées".

Dans une des scènes ayant provoqué les foudres du BJP, la divinité hindoue Shiva parle de "azaadi" (liberté) alors qu’elle apparaît dans une pièce de théâtre universitaire et prononce un mot qui avait été scandé pour rallier les manifestations anti-gouvernementales en 2019 partout dans le pays.

La production présente ses excuses

Lundi 18 janvier, la production avait déjà présenté ses excuses, après avoir été prévenue par le ministère de l’Information et de la Radiodiffusion, selon le réalisateur, "qu’un grand nombre de plaintes et de pétitions" affluait contre la série.

Et parmi les pétitionnaires figure Ram Kadam, un parlementaire du BJP à Bombay. Ce dernier clame qu’il "se bat pour la fierté hindoue et s’efforce de s’assurer que personne n’ose se moquer (des) dieux hindous".

Des plateformes de plus en plus censurées dans certains pays

Les principales plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon et Disney’s Hotstar connaissent de plus en plus la censure dans certains pays. La dernière controverse en date concernait la série A Suitable Boy, produite par la BBC et diffusée sur Netflix. Un politicien du BJP avait déposé plainte invoquant que la fiction avait heurté sa sensibilité religieuse hindoue, en raison notamment d’une scène où une jeune femme hindoue embrasse un jeune musulman devant un temple.