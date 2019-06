publié le 07/06/2019 à 11:55

La police judiciaire du Bas-Rhin a lancé un appel à témoins après la disparition d'un infirmière polonaise, âgée de 46 ans et résidant en Allemagne. Deux hommes, dont son ex-compagnon, soupçonnés de l'avoir enlevée, sont actuellement recherchés en Alsace, a-t-on appris vendredi de source policière.



"Des éléments de l'enquête permettent d'établir avec certitude qu'elle a été enlevée", a indiqué cette même source. "Les auteurs supposés, comme la victime, sont de nationalité polonaise et ne parleraient pas français. Ils ont disparu dans le secteur de Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin) le 5 juin 2019", détaille l'appel à témoins diffusé par la police.

Il est conseillé à d'éventuels témoins de "ne pas tenter d'intervenir" compte tenu de la possible dangerosité des deux hommes recherchés, âgés de 51 ans et 23 ans. La police peut être contactée au 0800.35.83.35.

¿Appel à témoins



Les enquêteurs de la Police Judiciaire de @strasbourg sollicitent l'aide des internautes et des médias pour diffuser un appel à témoins dans le cadre d'une enquête pour enlèvement.

ATTENTION: Individus pouvant être dangereux.

Ne pas tenter d’intervenir pic.twitter.com/1KMAMCFoNt — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) 7 juin 2019

Aucun élément permet de dire si la victime est décédée ou non

Maciej Wanczyk, le premier suspect âgé de 51 ans, est l'ex-compagnon de la victime, Jolanta Szewczyk, et ils étaient "en processus de rupture conjugale". Un camping-car, dans lequel il a été vu en direction de l'Allemagne peu après l'enlèvement supposé, a été retrouvé vide dans la forêt à proximité de Schweighouse-sur-Moder, à une trentaine de kilomètres au nord de Strasbourg.



Pour les besoins de l'enquête, un hélicoptère de la gendarmerie a survolé la zone et un chien spécialisé va être amené sur le terrain. Pour l'heure, la police n'a "aucun élément" permettant de dire si la victime est décédée ou pas et si les suspects sont ou non encore dans cette zone proche de l'Allemagne.



La police allemande a également lancé de son côté un appel à témoins ce jeudi 6 juin. D'après celui-ci, Jolanta Szewczyk a indiqué lundi vers 13H30, sur son lieu de travail, situé au nord de Stuttgart, vouloir s'absenter quelques minutes et n'est jamais revenue.