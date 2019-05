publié le 12/05/2019 à 08:46

Il a évité un possible drame. Mercredi 8 mai, en début de soirée, un conducteur de bus de la RATP est intervenu alors qu'un homme, visiblement alcoolisé, tentait d'enlever une fillette de sept ans.



Trois jours après les faits, le héros du jour raconte ce qu'il s'est passé au terminus du bus 150, situé porte de La Villette. Alertée par la grand-mère de la fillette, il raconte la scène au micro de RTL : "La mamie est venue vers moi, un peu paniquée, et me demande si je n'ai pas vu sa petite fille, qu'elle a perdue de vue (...) Je ne l'ai pas trouvée dans le bus et en ressortant je suis tombé sur l'individu avec la petite fille qui pleurait. Il a continué son chemin en tenant la petite fille par le cou".

Dès lors, le machiniste de la RATP ne s'est pas posé de question. "Je l'ai interpellé une première fois en lui demandant de s'arrêter et à ce moment là, la petite a réussi à se libérer. Je lui ai fait signe de venir vers moi en l'appelant. Elle s'est rapprochée et je l'ai mise en sécurité dans mon véhicule", détaille-t-il.

Face à cette situation, il a alors déclenché l'alarme-détresse, qui permet d'alerter le groupe de protection et de sécurité des réseaux (le groupe de sûreté de la RATP, ndlr). "Mes collègues sont intervenus assez rapidement et l'ont interpellé avant l'intervention de la police", poursuit-il.

Ça aurait pu être mon enfant Partager la citation





Lundi 13 mai, il sera reçu par la directrice de son centre et "proposé aux actes de courage et de dévouement de l’entreprise, cérémonie présidée par la PDG de la RATP qui récompense chaque année les différents actes de bravoure de nos agents", a déclaré l'entreprise dans les colonnes du Point.



Pourtant, cet acte de bravoure est simplement normal pour le principal intéressé. "Ça aurait pu être mon enfant, donc je l'ai interpellé comme s'il emmenait mon enfant. J'ai fait ça parce que je suis papa", conclut-il.



Interpellé par les forces de l'ordre, le suspect, âgé de 26 ans, a été placé en garde à vue.