Allemagne : Armin Laschet désigné candidat à la succession de Merkel

publié le 20/04/2021 à 04:55

La décision a été prise au terme d'une réunion virtuelle de plus de six heures. Le dirigeant conservateur Armin Laschet a été plébiscité par son parti, dans la soirée du lundi 19 avril, comme candidat à la succession d'Angela Merkel et pour mener une bataille législative plus incertaine que jamais. Le comité exécutif du parti chrétien-démocrate CDU s'est prononcé, lors d'un vote interne, pour la candidature de son président face à celle du populaire dirigeant bavarois Markus Söder.

Après une semaine de duel fratricide entre les deux hommes, et d'une rare crise au sein de cette formation disciplinée, Markus Söder avait indiqué dans la journée qu'il se plierait à la décision de l'instance dirigeante. Le soutien des responsables de la CDU est net : 77,5% d'entre eux se sont prononcés en faveur d'Armin Laschet contre 22,5% pour Markus Söder.

Candidat naturel de la CDU dont il a pris la tête en janvier, Armin Laschet, partisan de la continuité avec le cap centriste d'Angela Merkel, avait vu son investiture contestée par le chef du parti-frère bavarois CSU. Après des mois à entretenir le suspense sur ses intentions, ce quinquagénaire au caractère bien trempé avait fait monter la tension en officialisant le 11 avril sa candidature.

Dès le lendemain, il avait obtenu un premier vote de soutien de la part des caciques la CDU. L'instance qui s'est prononcée en sa faveur lundi soir rassemble un échantillon encore plus large de responsables du parti.