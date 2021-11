Allemagne : mystère autour du décès suspect d'un diplomate russe à Berlin

L'homme serait tombé d'un étage du bâtiment de l'ambassade, situé sur la fameuse avenue Unter den Linden. Les tentatives pour le réanimer auraient alors échoué. Et son corps a été retrouvé, sans vie, le 19 octobre. Encore aujourd'hui, les circonstances de la chute présumée et la cause du décès sont toujours "inconnues" selon des sources sécuritaires citées par l'hebdomadaire Der Spiegel.

Le parquet allemand n'a pas pu ouvrir d'enquête sur le décès puisque de l'homme possédait un statut diplomatique. De plus, l'ambassade de Russie n'a pas accepté que le corps du diplomate soit examiné après sa mort selon le Spiegel. Le corps du diplomate a depuis été transféré en Russie.

"Le cas est connu du ministère des Affaires étrangères", a affirmé un porte-parole de la diplomatie allemande lors d'une conférence de presse régulière, sans donner d'autres détails. Interrogée par l'hebdomadaire Der Spiegel, l'ambassade de Russie a évoqué un "accident tragique" qu'elle ne souhaite pas commenter pour des "raisons éthiques".

Un homme suspecté de travailler pour les services du Renseignement intérieur russe

L'homme retrouvé, âgé de 35 ans, était accrédité comme deuxième secrétaire d'ambassade à Berlin depuis l'été 2019, selon une liste diplomatique officielle. Toutefois, les services secrets allemands l'auraient considéré comme un employé travaillant également pour le FSB, les services du Renseignement intérieur russe. Par ailleurs, il serait apparenté à un haut fonctionnaire de la deuxième direction du FSB. En Russie, ce département est notamment chargé de la lutte contre le terrorisme.

Un homme russe de 55 ans et nommé Vadim Krasikov, alias Vadim Sokolov est le suspect principal dans cette affaire. Il est jugé depuis octobre 2020 pour ce meurtre. Selon les procureurs allemands, ce crime a été commandité par Moscou.