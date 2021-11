Allemagne : mariée, mère de 5 enfants et en lice pour Miss Germany

Elle est mère de famille et elle s'apprête à participer à un concours de beauté. À 34 ans, Bettina Orth, est encore en lice pour Miss Germany, l'équivalent de Miss France en Allemagne. Mais le concours n'a, lui, pas grand-chose à voir avec celui de l'hexagone.

Bettina, qui vit dans un petit village de Moselle-Est, n'a pas vraiment le CV qui pourrait correspondre à ce qu'on attend dans un tel concours. "Je suis Bettina Orth, j'ai 34 ans. J'ai 5 enfants et je suis candidate à Miss Germany", explique la jeune femme au micro de RTL.

Elle s'est inscrite lorsque le concours a été complètement réformé il y a 2 ans. La seule condition pour participer : être âgée de 19 à 39 ans. "Des personnes comme moi n'auraient jamais pu participer avant. Regardez, j'ai 5 enfants, je suis mariée, j'ai des tatouages, des piercings. C'était des critères d'exclusion ça. Mais ce n'est plus le cas, alors j'ai foncé", confie-t-elle.

Désormais, être belle ne suffit plus et Miss Allemagne le revendique sur son site. Ce n'est plus un concours de beauté, contrairement au règlement français qui surprend Bettina : "J'avoue que ça me choque. C'est bien trop strict d'après moi et c'est même un peu dangereux pour des jeunes femmes. Leur image d'elle-même doit en être perturbée, ce n'est pas le monde réel", affirme la mère de famille. Cette nouvelle formule est encore en rodage et livrera son verdict en février prochain.