publié le 30/06/2017 à 10:01

L'Allemagne devient le 14e pays européen où les homosexuels peuvent se marier. Les députés allemands ont adopté vendredi 30 juin une proposition de loi qui autorise le mariage entre personnes de même sexe. Le texte, qui établit désormais que "le mariage est conclu à vie par deux personnes de sexe différent ou de même sexe", a été approuvé par une majorité de 393 élus constituée des députés des trois partis de gauche représentés à la chambre basse du Parlement, les sociaux-démocrates, les écologistes et la gauche radicale, rejoints par une partie des députés de la famille conservatrice d'Angela Merkel.



Parmi les conservateurs, 226 députés se sont prononcés contre. L'Allemagne va ainsi rejoindre les vingt pays occidentaux, dont treize en Europe (Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède), qui ont déjà légalisé le "mariage homo".



Angela Merkel a annoncé avoir voté contre, affirmant que cette union restait pour elle fondamentalement "entre un homme et une femme". "Pour moi, le mariage est, au vu de notre Constitution, une union entre un homme et une femme, c'est la raison pour laquelle j'ai voté contre la proposition de loi", a indiqué la chancelière à la presse.

Le droit d'adoption pour tous les couples

Berlin avait adopté en 2001 une union civile offrant des droits équivalents au mariage, sauf pour certains avantages fiscaux et en matière d'adoption. La nouvelle loi, qui doit encore être validée par la chambre haute du Parlement pour entrer en vigueur, sans doute d'ici la fin de l'année, va concrètement octroyer aux couples homosexuels le droit d'adoption.



Angela Merkel a elle-même ouvert la voie au vote en annonçant lundi dernier dans une interview qu'elle laisserait à l'avenir les députés de son parti voter librement, sans consigne sur le sujet. Mais alors qu'elle planifiait un vote seulement après les prochaines élections législatives de fin septembre, elle a été prise de vitesse par son partenaire minoritaire de coalition, le parti social-démocrate, qui a imposé un vote quelques jours après en s'alliant avec les deux autres mouvements de gauche de l'opposition représentés au Bundestag.

Stratégie politique

Cette décision du SPD, qui y a vu un moyen de se relancer dans la campagne électorale contre Angela Merkel alors qu'il est à la traîne dans les sondages, a provoqué une crise gouvernementale. "C'est vraiment une reconnaissance, donc c'est quelque chose qui fait chaud au cœur", explique à l'AFP Christophe Têtu, homosexuel de 46 ans, qui vit à Berlin. Mais "je ne suis pas très content de la manière dont ça a été utilisé dans la campagne électorale", s'agace son compagnon Timo Strobel, 51 ans, qui soupçonne Angela Merkel d'avoir agi à des fins politiques en levant son veto et pas par conviction.



L'opinion allemande est largement favorable au mariage gay (près de 75% des Allemands sont pour, et plus de 73% des électeurs de Mme Merkel, selon un sondage récent), mais la volte-face de la chancelière en début de semaine a des raisons surtout politiques.

La CDU n'a plus rien d'un parti conservateur. Le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung Partager la citation





Ses partenaires de coalition potentiels après les législatives, à gauche comme à droite, ont fait de l'autorisation un préalable à toute alliance. Et pour la chancelière, même si elle s'y oppose personnellement, une adoption à trois mois des élections lui permet de couper l'herbe sous le pied de ses rivaux sociaux-démocrates en les privant dans la dernière ligne droite d'un argument de campagne.



Il reste que le calendrier accéléré imposé par le SPD la place en position délicate vis-à-vis de l'aile la plus traditionaliste de sa famille politique, qui se sent brusquée. Une nette majorité de son camp a voté contre le mariage homosexuel. Pour le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, la CDU, la formation de Angela Merkel, "semble vouloir jeter par-dessus bord toutes les valeurs conservatrices afin de coller à l'époque" et n'a plus rien d'un "parti conservateur".