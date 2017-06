publié le 09/06/2017 à 19:29

La France s'était engagée à accueillir tous ceux qui fuient les persécutions homophobes de la Tchétchénie. Un deuxième réfugié tchétchène et homosexuel a été accueilli sur le territoire, selon nos informations. L'individu est arrivé dans l'après-midi du vendredi 9 juin.



Lundi 29 mai, l'association SOS Homophobie annonçait l'arrivée en France d'un premier réfugié tchétchène. Il était arrivé le jour de la visite du président russe Vladimir Poutine à Versailles. Ce dernier est très proche du président tchétchène, Ramzan Kadyrov, qui réfute toutes les accusations de persécution des homosexuels.



Selon l'hebdomadaire russe Novaïa Gazeta, les autorités de Tchétchénie, où l'homosexualité est considérée comme un tabou, ont arrêté plus de cent homosexuels et incité leurs familles à les tuer pour "laver leur honneur". Toujours selon ce journal indépendant, au moins deux personnes ont été assassinées par leurs proches et une troisième est décédée des suites d'actes de tortures. Des homosexuels tchétchènes ayant fui à Moscou ont affirmé à l'AFP avoir été battus et détenus "dans une prison non-officielle", et disent vivre aujourd'hui la peur au ventre d'être identifiés et traqués par leur famille.