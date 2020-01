publié le 14/01/2020 à 12:10

Un homme grimé en Hitler à bord d'un side-car crée l'émoi outre-Rhin. La police allemande a annoncé lundi 13 janvier ouvrir une enquête, après cette apparition lors d'un festival de motos "oldtimer" (de collection, ndlr), le week-end dernier dans l'est du pays.

"Lorsque des gens se déguisent ainsi en Adolf Hitler une investigation particulière est toujours nécessaire", a indiqué un porte-parole de la police locale à l'agence de presse allemande DPA. Aucune protestation du public ou des forces de l'ordre présentes sur place n'a été observée sur le terrain.

Sur les vidéos amateurs de l'événement, on peut voir un homme clairement déguisé pour ressembler au dirigeant nazi, assis comme passager dans un side-car. La moto est conduite par une personne habillée en soldat de la Wehrmacht et coiffé d'un casque d'acier de la Deuxième guerre mondiale.

Le faux Hitler pris en photo par un policier

Sur les images, on entend le public rire au passage du duo. Et surtout on voit un policier chargé de surveiller l'événement sourire et prendre des photos du faux Adolf Hitler en souriant. La police a indiqué que cet agent risquait lui aussi des conséquences. "Nous aurions attendus de notre collègue qu'il mette fin sans la moindre hésitation à tout cela ", a ajouté le porte parole de la police.

Deutscher verkleidet als Hitler, stellt sich mit seinem Kumpel — der ebenfalls in scheinbarer Nazimontur — neben sächsischer Polizei.



Wie reagiert der 👮?

❌ so wie in #Connewitz

✅ Er lacht mit, macht sogar ein Video, vielleicht für Family & Friends#Augustusburg #Sachsen pic.twitter.com/k5yDawzNuO — Nasir Ahmad (@_nasir_ahmad_) January 12, 2020

Le chef du gouvernement de l'Etat régional concerné, la Saxe, Michael Kretschmer, membre du parti conservateur d'Angela Merkel, a condamné les faits. "Se déguiser en génocidaire est plus que de mauvais goût", a-t-il dénoncé sur Twitter, affirmant qu'un tel comportement était inacceptable et " ne devait pas se reproduire ".

Environ 1.800 personnes ont participé à ce festival dans une cette région de l'ex-RDA connue pour abriter une importance mouvance néo-nazie.