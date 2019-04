publié le 08/04/2019 à 14:12

"Que mettez-vous en place pour empêcher ce rassemblement ?", "C'est honteux, pourquoi ne pas interdire ce mouvement ?"... À Plélan-le-Grand, petite commune d'Ille-et-Vilaine, les habitants s'inquiètent de la possible venue d'un groupe de néonazis le week-end du 20 avril, date anniversaire de la naissance d'Hitler.



Comme le rapportent nos confrères de Ouest France, la rumeur s'est propagée sur les réseaux sociaux, et annonçait un rassemblement et un concert du groupuscule d'obédience néonazie Division nationaliste révolutionnaire dans la ville, sans préciser le lieu exact.

La municipalité s'est aussitôt fendue d'un communiqué, diffusé vendredi 5 avril. Elle "tient à condamner fermement les idées véhiculées par ce type d’organisation et ne souhaite pas que la Ville de Plélan et ses habitants soient associés à cette idéologie nauséabonde", peut-on lire sur Facebook.

La ville a par ailleurs conseillé aux "loueurs de grands gîtes ou propriétaires de terrains d'être eux aussi vigilants et de vérifier l'origine des réservations qui ont pu leur être demandées pour ce week-end, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises". Elle a par ailleurs assuré qu'aucune salle communale n'avait été réservée par le groupuscule et que si une demande "était formulée dans les jours qui viennent, elle recevrait une réponse négative".



Contactés, la mairie de Pléan-le-Grand et Division nationaliste révolutionnaire n'ont pas encore répondu à nos sollicitations.