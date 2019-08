et AFP

publié le 12/08/2019 à 18:45

Une décision qui n'a pas manqué de surprendre. Deliveroo, célèbre plateforme de livraison de plats à domicile, va quitter l'Allemagne cette semaine pour se concentrer sur d'autres marchés à plus forte croissance.

Installé en Allemagne depuis avril 2015, la société britannique va arrêter ses livraisons à compter du 16 août dans tout le pays. Dans un mail destiné aux clients de l'entreprise, Deliveroo explique que "ce n'était pas une décision facile et que cette dernière n'a pas été prise à la légère".

"Là où nous ne pouvons pas le faire au niveau que nous attendons et que vous méritez, nous nous retirerons", poursuit-elle. En Allemagne, Deliveroo est en concurrences avec plusieurs autres fournisseurs dont le leader Lieferando, détenu par le néerlandais Takeway.

Avec 1 100 livreurs à vélos et 100 personnes dans ses bureaux, Deliveroo s'est imposé comme une des start-up les plus robustes du secteur de livraison de repas en Europe. Désormais, l'accent sera mis du côté investissement pour accélérer la croissance dans ses marchés en Europe et en Asie-Pacifique. Pour autant, un retour sur le marché allemand n'est pas à exclure.