Deliveroo : le retour du travail à la tâche

Ce n'est pas le "grand soir". Les cyclistes de Deliveroo ne vont pas bloquer la France, parce qu'ils ne sont guère nombreux. Et pourtant, c'est un conflit emblématique parce qu'il révèle de nouveaux rapports sociaux. Deliveroo, c'est une entreprise de livraison à domicile, qui porte des repas chez vous. Vous commandez au Chinois ou à l'Italien ? Deliveroo mobilise l'un de ses 7.500 livreurs à vélo, qui part récupérer les plats et vous les porte. C'est une start-up britannique. Elle opère en Europe. Elle vaut des centaines de millions d'euros. Elle se rémunère avec des commissions, prises sur la valeur des repas qu'elle sert.



Ce qui motive ce conflit social, c'est le mode de rémunération des livreurs. Désormais, ils seront tous payés à la course, alors que certains d'entre eux (les plus anciens) étaient jusqu'ici payés à l'heure (7,50 euros), avec une prime pour chaque course. Ils vont probablement perdre de l'argent. Si l'entreprise a ainsi modifié le mode de rémunération, c'est qu'elle y a intérêt. Elle est engagée dans une course à la productivité, dans une concurrence féroce avec les autres prestataires de livraison à domicile. C'est un business qui explose dans les grandes villes.

C'est comme la ruée vers le pétrole au XIXe au Texas. Il s'agit de prendre la plus grosse part du marché tout de suite, pour s'installer comme leader. Mais pour les salariés - souvent des jeunes et des étudiants qui occupent ces emplois à temps partiel -, cela veut dire plus de risques physiques. En étant payés à la course, ils subissent une pression forte pour brûler les feux, rouler trop vite, voire s’épuiser physiquement.