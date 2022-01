Allemagne : deux policiers abattus, les suspects recherchés

Deux policiers allemands ont été tués par balles lundi 31 janvier au petit matin, lors d'un contrôle routier, a annoncé la police allemande qui précise avoir lancé, dans le sud-ouest du pays, une vaste opération de recherche des meurtriers en fuite.

Les deux agents, un homme et une femme, ont été abattus lors d'un contrôle de routine sur une route près de la ville de Kusel. La police a indiqué ignorer les motivations des tueurs et invité les automobilistes à ne pas prendre d'auto-stoppeurs. Selon le quotidien allemand Bild, les victimes étaient âgées de 29 et 24 ans et l'incident se serait déroulé vers 4h20 du matin.

Toujours selon le quotidien local, la police suspecte plusieurs tireurs car au moment de contacter leurs collègues, les deux policiers auraient dit "ILS nous tirent dessus !", au pluriel.