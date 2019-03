Algérie : les coulisses de la photo de l'espoir

publié le 15/03/2019 à 20:30

Une révolution du sourire ! C'est une photo publiée hier dans le journal Libération. Une photo prise par le photographe Youssef Alfarabi. Nous sommes dans le centre d'Alger mardi 12 mars, au lendemain de l'annonce du retrait de la candidature de Bouteflika et du report de la présidentielle.



Des milliers d'étudiants descendent dans les rues ! Une foule compacte sous le soleil. Joyeuse, pacifique. Au premier plan des jeunes femmes voilée ou pas, tout sourire et entourées de garçons adolescents pas dupes de la dernière ruse de leur président grabataire.

Pour Amel Boubekeur, sociologue à l'EHESS, : "on voit à quel point ces jeunes sont pratiquement certains de la victoire, à aucun moment ils ne doutent de leur capacité à prendre la rue, à aucun moment ils ne doutent que c'est leur tour".

En arrière plan les bâtiments blancs de l'époque coloniale. Ce qui frappe dans cette image, c'est sa lumière et les couleurs... Du blanc... Du rouge... Du vert. Les couleurs de l'Algérie sont omniprésentes dans les défilés.



"Cette photo elle m'évoque cette maxime : 'un seul cadre, le peuple'. On sent cette volonté de remettre cette jeunesse dans le cadre. C'est une photo très lyrique qui traduit bien ce qui est en train de se passer", décrypte Amel Boubekeur.



Cette mobilisation de la jeunesse, illustrée par cette photo, n'est pas si surprenante. Pour Amel Boubekeur, plusieurs mouvements passés sous les radars de l'actu internationale

préparaient le terrain à ce soulèvement d'une jeunesse qui n'a pas connu la guerre civile et qui n'a plus peur. La chercheuse insiste également sur la place des femmes dans ces manifestations comme en témoigne cette image. La présence de ces filles, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. C'est une façon de reconnecter avec une histoire qui est bien plus ancienne que la parenthèse des années 90".



Aujourd'hui encore des milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Alger. De nouvelles photos illustrent déjà ces manifestations avec encore ces sourires, cette ambiance bonne enfant. Une force qui va.