Alec Baldwin auteur d'un tir mortel : le souvenir ravivé du tournage de "The Crow"

Les accidents mortels sur des plateaux de cinéma sont rarissimes, mais ils existent. L'acteur Alec Baldwin a involontairement tué le 21 octobre 2021 la directrice de la photographie de son prochain film et blessé grièvement le réalisateur de ce western qu'ils étaient en train de tourner au Nouveau-Mexique. Des tirs accidentels selon les premiers éléments de l'enquête. Halyna Hutchins et Joel Souza "ont été blessés par balle alors Alec Baldwin déchargeait une arme à feu utilisée pour le tournage" du film Rust, a expliqué le shérif du comté de Santa Fe.

Les services du shérif ont indiqué que l'incident semblait lié à une arme servant d'accessoire sur le tournage et que "les enquêteurs cherchent à savoir quel type de projectile a été tiré" et dans quelles circonstances. Cet accident a immédiatement rappelé un drame très similaire qui a coûté la vie au fils de Bruce Lee, Brandon Lee, en 1993.

Une balle oubliée

Brandon Lee est mort alors qu'il n'était âgé que de 28 ans après un accident dû à un tir de revolver au cours du tournage du film The Crow, sorti en salles en 1994. Le partenaire de tournage du comédien, l'acteur Michael Massee, devait tirer sur Brandon Lee avec un revolver chargé de cartouches à blanc. Après le tir, Brandon Lee s'est immédiatement écroulé au sol mais l'équipe de tournage habitué aux plaisanteries de l'acteur n'a pas immédiatement perçu que ce dernier ne jouait pas la comédie.

Les secours ont été alertés après quelques instants et le fils de la légende des arts martiaux a été conduit à l'hôpital de Wilmington en Caroline du Nord. La balle avait l'estomac et d'autres organes vitaux de la star de 28 ans avant de finir sa course près de la colonne vertébrale. Brandon Lee n'a pu être sauvé par les médecins qui eurent recours à plus de 34 litres de sang pour tenter de le sauver. Son décès a été déclaré le soir même.

L'enquête a finalement détecté la négligence des accessoiristes responsable de cet accident. Lors d'une précédente utilisation, le révolver avait été chargé avec des balles réelles mais sans poudre. Une de ces balles était restée bloquée dans le canon de l'arme. Des cartouches à blanc, chargées avec de la poudre fortement explosive (pour rendre les tirs réalistes avec flash et fumée) ont été ajoutées. La poudre des balles à blanc a ainsi projeté la balle réelle qui était toujours dans le canon, lui donnant suffisamment de puissance pour tuer un homme.

Des accidents rarissimes

La fiancée et la mère de l'acteur ont soutenu Alex Proyas dans sa décision de continuer et finir le film The Crow que les spectateurs ont pu découvrir au cinéma quelques mois après. La doublure de l'acteur, aidée par quelques images de synthèse, a permis à la production de pallier l'absence du comédien. Brandon Lee avait déjà tourné la quasi-totalité de ses scènes avant sa mort.

L'histoire d'Hollywood est émaillée de nombreux accidents liés à des armes à feu. Bruce Willis a par exemple perdu deux tiers de son ouïe sur le tournage de Die Hard en 1988. L'acteur Jon-Erik Hexum a eu le crâne fracturé par une balle à blanc lors d'une scène de roulette russe pour le film Cover Up en 1984. Les blessures plus ou moins graves sont légion, en particulier lorsque des cascades spectaculaires sont au scénario. Les morts accidentelles sont, quant à elles, extrêmement rares et le fait qu'une star, particulièrement respectée, ait appuyé sur la détente, comme dans le cas d'Alec Baldwin, donne à l'affaire un aspect tout particulièrement exceptionnel.