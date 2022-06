Afrique du Sud : 21 jeunes meurent après une soirée dans un bar

À East London, en Afrique du Sud, dix-sept jeunes, sans blessures apparentes, ont été découverts morts dans un bar de nuit informel, a annoncé la police locale, qui enquête sur la cause de ces décès de masse. Quatre autres jeunes qui se trouvaient dans cet établissement sont ensuite décédés à l'hôpital, selon des autorités locales.

Le ministre de la Police nationale, comme plusieurs hauts responsables du gouvernement, s'est rapidement sur les lieux, et a fondu en larmes en sortant de la morgue. "C'est une scène terrible à regarder", a-t-il déclaré aux journalistes. "Ils sont assez jeunes. Quand on vous dit qu'ils ont 13 ans, 14 ans et que vous y allez (à la morgue) et que vous les voyez. Ça casse". Il y a 13 garçons et 8 filles parmi les victimes.

Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, qui assiste au sommet du G7, en Allemagne, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Il s'est dit préoccupé par "les circonstances dans lesquelles ces jeunes se sont réunis dans un lieu qui, à première vue, n'aurait pas du être accessible à des mineurs". Des autopsies et des examens toxicologiques doivent avoir lieu pour établir la présence ou non de traces de drogue ou d'empoisonnement.

Le propriétaire du bar a déclaré que des jeunes s'étaient précipités pour s'engouffrer dans le bar qui était déjà plein à craquer, et évoque une bousculade.

