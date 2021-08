Afghanistan : "La France a fait ce qu'elle a pu", estime le général Dominique Trinquand

Florence Parly, la ministre des Armées, a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi, la fin de l'opération d'évacuation des Afghans de Kaboul vers la France. Le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, rappelle que tous les autres pays sont déjà partis en raison du retrait de l'armée américaine en vue du mardi 31 août.

Selon le général Trinquand, une fois que la coordination et la sécurité ne sont plus assurées par les Américains "on ne peut pas rester". Il rappelle que la France "a fait ce qu'elle a pu" et qu'il faut désormais "totalement" négocier avec les talibans.



La France avait déjà commencé à négocier avec les talibans, pour préparer la sortie d'autres personnes retenues en Afghanistan après le 31 août. Selon le général, "les talibans ont dit qu'ils laisseraient partir tous ceux qui ont des titres leur permettant de sortir, comme un passeport ou un visa". En revanche, il souligne que les talibans refusent que "des Afghans quittent le territoire".