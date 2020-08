Afghanistan : l'État islamique attaque une prison

et Venantia Petillault

publié le 03/08/2020 à 03:30

Le 2 août au soir, après avoir fait exploser un véhicule, des hommes armés ont pris d'assaut la prison de Jalalabad, où sont détenus de nombreux talibans et membres du groupe État islamique (EI). L'assaut a fait au moins trois morts et cinq blessés, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Tareq Arian.

Dans un communiqué publié par son agence de propagande Amaq, l'EI a revendiqué l'attaque. Les jihadistes de l'État islamique n'étaient pas partie prenante de la trêve entre talibans et forces de sécurité.

"Les combats continuent" et "un certain nombre" d'assaillants "ont pris position sur un marché près de la prison et affrontent les forces de sécurité, a expliqué Attaullah Khogyani, porte-parole des autorités de la province de Nangarhar, dont Jalalabad est la capitale, assurant que les forces gouvernementales "contrôlent la situation".