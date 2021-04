publié le 14/04/2021 à 18:57

Le Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, était l'invité de RTL soir, ce mercredi 14 avril. Il s'est exprimé sur le retrait des troupes américaines en Afghanistan, que le président Joe Biden doit commenter ce mercredi 14 avril, à 20 heures.



Les troupes doivent quitter les lieux d'ici le 11 septembre 2021, alors qu'il n'y a plus aucune troupe française sur place depuis 2014. Une date symbolique, 20 ans après le commencement de cette "guerre sans fin". Et pour Dominique Trinquand, "il est temps de tourner la page après 20 ans d'un succès plutôt mitigé". À l'heure actuelle, encore 2.500 soldats sont sur place, mais plus pour combattre.

Dominique Trinquant déplore que les objectifs aient autant évolué au fil des ans. "Au début, il s'agissait de retrouver Oussama Ben Laden, puis la stratégie a été d'obtenir la paix et la démocratie, ensuite c'était la liberté des femmes, qui était à protéger...". Des plans civils étaient aussi organisés, notamment pour lutter contre le trafic de drogue rappelle-t-il.

Et pour les États-Unis, le bilan est lourd : 2.400 morts et 20.000 blessés. Pour le Général, "l'histoire n'est pas terminée", car sur le plan des renseignements, la lutte continue. "C'est juste une partie de la guerre américaine qui a pris fin".