Affaire Skripal : la Russie expulse 4 diplomates français

et AFP

publié le 30/03/2018 à 21:20

La Russie va expulser quatre diplomates français, a annoncé le ministère des Affaires étrangères français vendredi 30 mars. Le gouvernement russe a pris cette décision en représailles de l'expulsion de quatre diplomates russes par la France après l'empoisonnement d'un ex-espion russe au Royaume-Uni, attribué à la Russie.



Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la décision russe "ne (les) a pas surpris". "Nous ne pouvons que la regretter, et rappeler qu'à ce jour, la Russie a refusé d'apporter les éléments d'explications attendus s'agissant de l'attaque de Salisbury."

Le quai d'Orsay a qualifié les expulsions de diplomates russes de mesures "adaptées et proportionnées" et "rappelle son attachement et sa disponibilité à un dialogue constructif avec la Russie sur l'ensemble des sujets internationaux".

120 diplomates russes au total ont été expulsés de 26 pays, dont les États-Unis et 18 États membres de l'Union européenne, après l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia. Moscou, qui nie fermement toute implication, a répliqué dès jeudi 29 mars en expulsant 60 diplomates américains.