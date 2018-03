et Éléonore De Marnhac

publié le 29/03/2018 à 09:00

La Russie est-elle responsable de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal ? Pour le ministre des Affaires Étrangères Jean-Yves Le Drian, l'implication des Russes dans cette affaire est la seule "explication plausible". Il avance notamment que "seuls les Russes savent faire" le Novichok, l'agent chimique utilisé pour empoisonner le 4 mars en Grande-Bretagne, l'ex-agent double et sa fille.



L'affaire Skripal a déclenché de vives tensions diplomatiques entre le Royaume-Uni, soutenu par un grands nombres de pays occidentaux et la Russie. Vingt-quatre pays, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne et l'Angleterre ont ainsi décidé d'expulser 117 diplomates russes dans le cadre de représailles coordonnées du camp occidental.

Malgré cet embrasement diplomatique aux airs de Guerre Froide, Jean-Yves Le Drian a déclaré que la visite d'Emmanuel Macron à Moscou fin mai était maintenue. "On veut avoir avec Moscou un dialogue franc, un dialogue sans ambiguïté, un dialogue exigent".

Le ministre des Affaires Etrangères estime également que la Russie doit respecter le droit international. "Vous avez des puissances, dont la Russie, qui, régulièrement, essaient de s'affranchir du droit international. (...) Or c'est l'héritage le plus important du XXème siècle" déclare-t-il.