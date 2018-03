Affaire Skripal : la Russie expulse 60 diplomates américains

publié le 30/03/2018 à 11:05

La Russie contre-attaque. Après l'expulsion de plus de 150 diplomates de la part de plusieurs pays occidentaux dans le cadre de l'affaire Skripal, Moscou renvoie à son tour 60 diplomates américains. Une réponse ferme, mais qui évite la surenchère.



Moscou répète à l'envi qu'elle n'est pas impliquée dans l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal au Royaume-Uni, et qu'elle ne peut pas accéder aux éléments de l'enquête. Mais rien n'y fait. Elle dénonce les pressions colossales du Royaume-Uni et des États-Unis sur leurs alliés afin d'expulser un bon nombre de diplomates russes.

Mais la Russie ne se contente pas de renvoyer des diplomates et de fermer des consulats. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov a demandé la tenue d'une réunion de l'organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques le 2 avril afin d'avoir une discussion franche sur l'affaire Skripal.

En cas de refus des européens, Sergueï Lavrov estime que cela constituera la preuve que l'empoisonnement de Skripal est une provocation contre la Russie.