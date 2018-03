publié le 13/03/2018 à 13:19

Les scénaristes et réalisateurs de séries ne font pas forcément mieux... Les tensions sont maximales depuis le début du mois de mars entre la Grande-Bretagne et la Russie. En cause : le mystérieux empoisonnement d'un ancien agent russe, Sergueï Skripal, et de sa fille. Depuis, ils se trouvent dans un état "critique mais stable", selon les information livrées par la ministre britannique de l'Intérieur, Amber Rudd.



Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères a assuré que "si l'enquête démontre la responsabilité d'un État, le gouvernement répondra de façon appropriée et ferme". Le pays en ligne de mire de cette menace ? La Russie.

Accusé d'espionnage au profit du Royaume-Uni, cet ex-colonel du renseignement militaire avait été condamné à 13 ans de prison en Russie en 2006. Il avait été payé 100.000 dollars pour fournir au MI6, le renseignement britannique, les noms des agents russes présents en Europe.

1. Que s'est-il passé ?

Mais, plus de dix ans après sa condamnation, le nom de Sergueï Skripal refait donc surface. Le 4 mars, cet homme d'une soixantaine d'années a été retrouvé inconscient sur un banc d'un centre commercial de Salisbury, une ville située près de Londres. Sa fille, Youlia, âgée de trente ans, se trouvait à ses côtés, dans le même état.



Selon la police britannique ils ont été délibérément ciblés à l’aide d’un agent innervant, une substance chimique qui agit sur le système nerveux. Ces agents, comme le Sarin et le VX, sont des armes chimiques redoutables, hautement toxiques, et aux effets parfois très rapides.



Quelques jours plus tard, des traces de ces agents ont également été découvertes dans deux lieux spécifiques, un pub et un restaurant, fréquentés par les victimes ce dimanche 4 mars. De quoi alimenter une certaine peur dans cette ville britannique alors que les habitants ayant fréquenté le Mill Pub et le Zizzi sont invités à une certaine vigilance.

2. Comment réagit Londres ?

Theresa May a frappé fort lundi 12 mars devant le parlement britannique. La Première ministre a ainsi estimé "très probable" que la Russie soit "responsable" de l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille.





C'est la première fois que la dirigeante britannique met en cause dans ces termes la Russie, qui avait toutefois été pointée du doigt par le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson dès la semaine dernière. Soulignant que l'agent innervant utilisé contre le couple était une substance "de qualité militaire", du groupe des agents "Novichok" mis au point par la Russie, Theresa May a donné jusqu'au lendemain soir à Moscou pour fournir des explications à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).





La dirigeante a rappelé que l'empoisonnement s'inscrivait "dans un contexte bien établi d'agressions menées par l'Etat Russe", mentionnant l'"annexion illégale de la Crimée", les violations "répétées" de l'espace aérien de plusieurs pays européens, des campagnes de cyberespionnage, ainsi que l'"attaque barbare" contre Alexandre Litvinenko, ancien agent secret russe empoisonné au Polonium-210 et mort à Londres en 2006.

3. Vers une escalade des tensions ?

Une prise de position du côté britannique qui a rapidement signé une escalade des tensions entre les deux pays. Moscou a aussitôt réagi en dénonçant une "provocation". "C'est un numéro de cirque à destination du parlement britannique", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, citée par les agences de presse.



L'ambassade de Russie à Londres a accusé de son côté le gouvernement britannique de jouer un "jeu très dangereux". Cela "envoie l'enquête sur une piste politique inutile, et porte le risque de graves conséquences à long terme pour nos relations" bilatérales, a déclaré un porte-parole de l'ambassade.





Ce mercredi 13 mars, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est montré beaucoup plus ferme assurant que la Russie était "innocente". S'il a rejeté l'ultimatum lancé par Theresa May, il a assuré que Moscou était "prêt à coopérer" à l'enquête "si la Grande-Bretagne remplissait ses obligations internationales".