ON VOUS EN REPARLE - L'affaire Oscar Pistorius, la chute d'une icône du sport devenu meurtrier

En juillet 2012, aux JO de Londres, Oscar Pistorius réalise son rêve : l'homme amputé sous les deux genoux concourt aux côtés de valides. Il remporte ensuite deux médailles d'or aux Jeux Paralympiques, sept en tout depuis 2004.C'est un héros national en Afrique du Sud. Et puis, moins d'un an plus tard, tout bascule ... Oscar Pistorius tue sa compagne dans la nuit du 13 au 14 février 2013.

Oscar Pistorius est riche et célèbre et l’athlète forme avec la top model Reeva Steenkamp un couple "glamour", "people" comme on les présente à l’époque.

Reeva Steenkamp a reçu quatre balles à travers la porte de la salle de bain. Elle a été touchée à la tête et à la main. Dès le lendemain du drame, la justice sud-africaine l’inculpe de meurtre. L’athlète comparaît à l’audience, en larmes. Direction la case prison pour Oscar Pistorius.

Lui n’en démord pas : c’est une erreur, il n’a jamais voulu tuer Reeva Steenkamp et a cru à un cambrioleur. Après huit mois de procès, l’ancien champion handisport est condamné à 5 ans de prison ferme pour le meurtre de sa compagne.

Mais le parquet fait appel. En 2016, Oscar Pistorius est condamné, cette fois, pour meurtre avec préméditation à 6 ans de prison. Le parquet fait à nouveau appel. 13 ans et 5 mois de prison, voilà la peine finale décidée par la Cour suprême d’Afrique du Sud. Aujourd'hui, Oscar Pistorius a purgé la moitié de sa peine et peut donc désormais espérer une sortie anticipée comme le permet la loi sud-africaine. C'est ce vendredi 31 mars qu'une commission se réunit pour décider d'une éventuelle libération anticipée.

