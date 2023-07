20 juillet : quand Bruce Lee s'en allait, son héritage restait

Bruce Lee nous quittait il y a un demi-siècle. À seulement 32 ans, le plus populaire des combattants d'arts martiaux, partait à cause d'une allergie aux antalgiques, et bouleversait le monde.

Pour prendre la mesure du personnage, sa mort fut le deuil le plus important de l'histoire de Hong Kong. L'acteur a popularisé les arts mariaux au cinéma. Les combats impressionnants que l'on peut voir dans les films d'action sont en grande partie de son fait.



Grâce à lui, dans le monde entier, des jeunes se sont pris de passion pour le karaté. Au début des années 1970, le sport attire des milliers de jeunes Français dans les salles d'arts martiaux. Les journaux télévisés en parlent, et la fureur karatéka se fait ressentir. Un phénomène nouveau dans l'hexagone. Certains restent, d'autres abandonnent assez vite, mais les gérants des salles sont surpris de la vague de nouveaux licenciés.

Une empreinte post-mortem

Même après sa mort, la star sino-américaine reste dans les mémoires. Quatre ans après sa disparition, le film La Fureur du dragon fait venir des spectateurs en nombre. Il fait plus d'entrées que des films récents de l'époque comme Gatsby.

À la fin de la décennie, 800.000 adhérents sont recensés aux États-Unis. En France, il y a 20% à 30% d'adhérents en plus. Aujourd'hui, on compte 250.000 adhérents dans 5.000 clubs différents. Le résultat ? Une médaille olympique.

Bruce Lee, qui pratiquait un mélange de karaté, nunchaku et de kung-fu, a marqué son époque, et laisse un héritage dont on se souvient encore de nos jours.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info