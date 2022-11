Bruce Lee est-il mort d'avoir bu trop d'eau ?

L'information est passée sous les radars : presque 50 ans après, le voile se lève sur la mort de Bruce Lee. Les plus folles rumeurs avaient couru à la suite de son décès en juillet 1973 d'un œdème cérébral. Un assassinat par des gangsters ? Un empoisonnement par un amant jaloux ?

Rien de tout cela, Bruce Lee est mort d'avoir bu trop d'eau. Cela provoque une hyponatrémie, un manque de sel, trop dilué dans le sang. Une équipe de chercheurs espagnole est arrivée à cette conclusion après avoir enquêté sur le décès de la star des arts martiaux. Leur étude vient d'être publiée dans le Clinical Kidney Journal.

Bruce Lee avait adopté un régime plus que léger, à base de jus de carotte, de pomme et de quantités astronomiques d'eau. C'était en plus un consommateur de marijuana, qui donne soif. Ses reins n'ont probablement pas pu suivre, d'autant qu'ils étaient abîmés par les opioïdes et l'alcool. Une fin tragique pour Bruce Lee dont la sagesse reposait sur une phrase : "Be water my friend !" Ça ne s'invente pas.

