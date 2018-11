publié le 10/11/2018 à 22:12

Le terme Guerre mondiale prend tout son sens avec l'histoire de François Aubry. Car une cérémonie sera menée dimanche 11 novembre à 4.300 mètres d'altitude dans les Andes péruviennes, afin de rendre à ce soldat français mort dans les tranchées pendant le premier conflit mondial, a appris l'AFP de source diplomatique française.



Le 1er régiment d'artillerie a envoyé une délégation pour honorer la mémoire du lieutenant François Aubry (1879-1914), qui dirigeait une mine de cuivre au Pérou avant son engagement dans la Grande Guerre. La cérémonie de commémoration aura lieu à l'entrée de la mine de Huaron, dans la Cordillère des Andes à 300 km au nord-est de Lima.

Un monument à sa mémoire y a été construit par le personnel de la mine, que le 1er régiment d'artillerie a retrouvé avec l'aide de la mission de défense au Pérou, dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Son fils ne l'a jamais connu

Un petit-fils du lieutenant Aubry a été invité à la cérémonie, à laquelle doivent assister des représentants des autorités locales et des diplomates français, en plus des huit membres de la délégation du 1er régiment d'artillerie.



François Aubry avait 35 ans quand il est mort au combat, le jour de Noël 1914, en forêt d'Apremont à Saint-Mihiel (Meuse). Il avait laissé au Pérou son épouse Marie-Louise, épousée en 1911, et son fils Claude, né à Lima le 14 septembre 1914, qu'il n'a jamais connu.



Né le 9 mai 1879 à Henrichemont, dans le département du Cher (centre), François Aubry fait ses études à l'Ecole Centrale à Paris. En 1902, après son service militaire, il devient sous-lieutenant de réserve et obtient la même année son diplôme d'ingénieur. En 1912, il arrive au Pérou, envoyé par une entreprise française pour évaluer le gisement de cuivre et d'argent de la mine de Huaron, dont il devient le premier directeur.



Au début de la guerre, il est mobilisé en tant qu'officier de réserve, affecté au 1er régiment d'artillerie le 16 septembre 1914, et meurt deux mois plus tard. Il a été décoré de la Légion d'honneur à titre posthume.