publié le 10/11/2018 à 14:27

La dernière fois qu'un tel dispositif a été déployé, c'était pour la COP 21, à la fin de l'année 2015. Pour les commémorations du 11 novembre, 2.000 policiers et gendarmes vont quadriller la zone. Et puis tout au long de ce weekend, 500 agents spécialisés du service de la protection, que ce soient des conducteurs ou des officiers de sécurité, font office de garde rapprochée des personnalités présentes.



Alors que des agent du Raid sillonnent la Seine depuis vendredi 9 novembre, des snipers seront également mobilisés et postés sur les toits et les balcons, aux abords de l'Arc de Triomphe, pour surveiller la zone.

Un tel dispositif qui a forcément des conséquences sur la circulation à Paris ce weekend. Dès aujourd'hui, ce samedi 10 novembre la circulation est interdite aux abords du Musée d'Orsay. C'est là que les chefs d'État vont dîner ce soir. Même chose du côté du parc de la Villette, où certains invités assisteront à un concert ce soir.

Demain, à l’occasion des évènements organisés dans le cadre du centenaire de l’#Armistice du 11 novembre 2018, des restrictions de circulation seront mises en place dans les secteurs du @MuseeOrsay et de la Villette. @prefpolice conseille aux automobilistes d'éviter ces secteurs. pic.twitter.com/XvbPxSogOm — Préfecture de police (@prefpolice) 9 novembre 2018

Quelles conséquences en voiture ?

Les déplacements vont se corser dès dimanche 11 novembre avec un grand périmètre de protection. Du jardin des Tuileries jusqu’au Bois de Boulogne... Aucune voiture ou bus ne pourra circuler.



À la suite des cérémonies officielles au niveau de l'Arc de Triomphe, tous les convives vont rejoindre la Grande Halle de La Villette où est organisé le Forum pour la paix. Un déplacement qui engendre une nouvelle zone de sécurité dans le XIXe arrondissement de la capitale. Là-aussi, dès 15h30, le périmètre sera bouclé.



Dimanche, plusieurs événements auront lieu à #Paris, dans le cadre des cérémonies commémoratives du centenaire de l’#Armistice du 11/11/1918. A cette occasion @prefpolice, conseille aux automobilistes de contourner très largement les zones concernées. ¿¿https://t.co/CFbXL2bZsl pic.twitter.com/aREwlSDtnQ — Préfecture de police (@prefpolice) 9 novembre 2018

Outre le centre de la capitale, le périphérique parisien sera également neutralisé dimanche. C'est pourquoi les sorties porte Dauphine seront fermées de 7h à 20h, de même que les sorties porte de Pantin de 12h à 22h.



Concernant le périphérique intérieur, la circulation sera impossible entre les portes de la Muette et la porte de Pantin entre 13h et 16h.

Quelles conséquences en transports ?

Ces difficultés sur la route devraient logiquement être accompagnées de quelques perturbations dans les transports. Ainsi, samedi, les stations Rue du Bac (ligne 12) ainsi que Orsay (RER C) pourraient être fermées sur ordre de la police à partir de 16h00.



Même constat dimanche dans l'ouest de la capitale. Pas moins de huit stations pourraient être inaccessibles à cause des manifestations du 11 novembre : Charles de Gaulle-Étoile (lignes 1, 2, 6 et RER A), Franklin Roosevelt (ligne 1), Champs-Élysées Clémenceau (lignes 1 et 13), Concorde (lignes 1, 8, 12), Argentine (ligne 1), George V (ligne 1), Porte Dauphine (ligne 2) et Avenue Foch (RER C).





>> Les cérémonies du centenaire de la Grande Guerre seront à suivre en direct sur RTL à partir de 9h15. Édition spéciale jusqu'à 13h animée par Vincent Parizot, Benjamin Sportouch, Alain Duhamel, entourés de nombreux invités.