Première étape de ce tour du monde pour Solal : atteindre Istanbul, en Turquie, après avoir traversé la Suisse, l'Italie et les Balkans (image d'illustration)

publié le 03/05/2021 à 22:22

Un long, très long voyage. Solal Honh, un étudiant en commerce de 26 ans, s'apprête à vivre une grande aventure : faire le tour du monde. Petite particularité tout de même, le jeune homme, originaire des Yvelines, voyagera uniquement à pied. Il lui reste encore quelques préparatifs à faire avant le départ, prévu le 1er juin prochain sur le parvis de Notre-Dame de Paris.

Solal, dont le prénom signifie "celui qui trace son chemin" en hébreu, semble avoir le goût de l'aventure dans les veines : son grand-père maternel Maurice, a lui aussi parcouru le monde, mais en voilier, raconte Le Parisien. Pour son périple, l'étudiant table sur huit à dix ans à sillonner les routes, avec un budget de 180 euros par mois, qui pourrait être élargi grâce à des donateurs via sa page Tipeee.

Pour se préparer, le jeune homme a pu compter sur les conseils d'une autre voyageuse, Caroline, rentrée en 2019 d'un tour du monde de huit ans. Il parcourra donc les 60.000 à 70.000 kilomètres de son périple avec un sac à dos de 18 kilos, dans lequel il a pu mettre sa tente, un réchaud à bois, sa brosse à dents et ses vivres.

Quelques retours en France possibles

Pour sa première étape, Solal espère atteindre Istanbul, en Turquie, après avoir traversé la Suisse, l'Italie et les Balkans. Il a ensuite confié au quotidien vouloir rejoindre la Russie via la Géorgie, l'Arménie, "les pays en -stan" et la Mongolie. Avant de pouvoir espérer trouver un bateau direction l'Alaska puis arriver sur le continent américain, il passera par le Japon. Des petites pauses pourraient également ponctuer ce long voyage, avec de possibles courts retours en France.