publié le 05/06/2020 à 22:03

Dans l'impossibilité de vendre ses fromages pendant le confinement, Lionel Vaxelaire a vu ses ventes s'effondrer de 80%. Au Petit Gravier, on utilise l’intégralité du lait que l'on transforme en fromage. "On a été obligé de s'adapter au contexte, donc on a laissé de côté un lot d'une soixantaine de munsters au fond de la cave", concède l’éleveur à nos confrères du Parisien.

"On les a même un peu oubliés", avoue Lionel Vaxelaire. Ces soixante munsters "oubliés" se sont transformés pendant cette période. "Ce fromage s'est affiné tout seul pendant quatre semaines, contrairement au munster qui a besoin d'être lavé tous les jours."

"Il s'est développé entre les autres productions avec un goût que l'on ne connaissait pas encore ici." A mi-chemin entre le munster et le camembert, "le confiné" (dont le nom est apparu comme une évidence) est un fromage "crayeux à l'intérieur, à la croûte fleurie, grisâtre et tachetée", décrit Lionel au Parisien.

Rupture de stock immédiate

Limité à une soixantaine de fromages, "le confiné" porte la mention "Nouveau, il vient de sortir !". Il est en vente directe à l'exploitation ou sur les marchés environnants. Victime de son succès, il n'est plus disponible pour le moment.

Mais l'éleveur-fromager compte bien réitérer l'opération, un partie du stock est déjà partie vieillir en cave selon la même méthode. "Il a pris toute la flore de notre lait cru entier et la flore de la cave." Nul doute que les prochains "confinés" sont voués au même sort que les précédents.