Photographie d'un panda albinos, prise et publiée par la réserve naturelle nationale de Wolong (Chine) le 26 mai 2019

et AFP

publié le 27/05/2019 à 17:11

Un panda entièrement blanc a été photographié dans une réserve naturelle du sud-ouest de la Chine, un cas rare prouvant que l'albinisme existe au sein des pandas sauvages de cette région, a annoncé l'agence Chine Nouvelle.



L'animal au pelage uni et aux yeux rouges a été photographié le 20 avril dans une forêt de la province du Sichuan (sud-ouest), a précisé l'agence officielle samedi. Le panda est un albinos âgé d'un à deux ans, a estimé Li Sheng, un chercheur spécialiste des ours à l'Université de Pékin, cité par Chine Nouvelle. La réserve naturelle nationale du Wolong, où l'animal a été repéré, a indiqué à l'AFP ne pas avoir plus de détails à son propos.

Plus de 80% des pandas sauvages de la planète vivent dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine), le reste se répartissant entre le Shanxi (centre) et le Gansu (nord-ouest). En novembre, 548 pandas géants étaient en captivité, tandis que la population sauvage est passée sous la barre des 2.000 individus, selon Chine nouvelle.

Une réserve pour les pandas géants en projet

La Chine est renommée pour sa "diplomatie du panda" : elle envoie à l'étranger certains de ces animaux rares comme symbole de bonnes relations avec les pays destinataires.



L'année dernière, Pékin avait annoncé vouloir créer une réserve pour les pandas géants faisant trois fois la taille du Parc national américain de Yellowstone, pour rapprocher les animaux et encourager les croisements entre les populations de pandas sauvages, notoirement lents à se reproduire.



Un budget de plus de 10 milliards de yuans (1,3 milliard d'euros) est prévu pour le Parc national du panda géant, situé dans le sud-ouest montagneux de la Chine dont l'animal est un emblème national, selon le quotidien étatique China Daily.