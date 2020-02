VIDÉO - Un chat perturbe le concert d'un orchestre à Istanbul

publié le 20/02/2020 à 02:30

Si les chats sont très présents et font partie du paysage typique de la ville d'Istanbul, où ils s'y promènent régulièrement et souvent, en toute liberté, il est plus rare de les apercevoir sur la scène d'un concert de musique classique. Et pourtant.

Début février, les spectateurs d'un concert ont aperçu un chat se promener tranquillement entre les jambes des violonistes, flûtistes et même du maître d'orchestre. Dans la salle de concert Cemal Resit Rey, l'une des plus importantes de la ville d'Istanbul, un chat s'est invité au concert Amadeus Fan Club, réalisé par le CCR Symphony Orchestra.

Dans une vidéo, filmée par l'un des spectateurs, on aperçoit le chat se faufiler entre les jambes, jouer avec la robe d'une des musiciennes ou se frottant à un violoncelle. Tout l'orchestre a continué à jouer mais cela n'a pas apeuré le chat, qui, au contraire, est resté sur la scène durant le début du concert, en face des nombreux spectateurs.

> Cat in the orchestra in Istanbul