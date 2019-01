VIDÉO - Le youtubeur Matt Bray fait danser la planète dans un clip

publié le 17/01/2019 à 15:14

C'était le projet d'un homme, c'est désormais la vidéo de milliers de participants. Dans son dernier clip, "1000 People of Dance", le youtubeur Matt Bray a réalisé l'exploit de faire danser, vous l'aurez deviné, 1.000 personnes, à travers toute la planète sur une chorégraphie de son cru. Un projet titanesque initié seul, en 2014, puis mené avec 1.000 autres personnes en 2015 et 2016, à chaque fois dans des endroits emblématiques du globe.



Pour parachever cette prouesse aussi bien technique qu'artistique, le vidéaste a visité pas moins de 15 pays lors d'un tour du monde d'un an et demi. À chaque fois, Matt Bray demandait à de parfaits inconnus d'exécuter sa routine de danse sur le morceau "Lean" de VHS Collection, que ce soit en France, au Pérou, au Japon ou en Australie.

"Cette vidéo, c'est juste moi voyageant seul dans un pays, allant à la rencontre d'inconnus dans un endroit sympa où je voulais tourner, et leur demandant s'ils étaient prêts à danser avec moi", explique-il au site Mashable. Et le résultat est bluffant. Malgré la complexité de cette chorégraphie apprise en seulement quelques minutes à des gens de tous horizons, son clip est une véritable bouffée d'optimisme.

Auparavant, le youtubeur s'était déjà illustré dans des vidéos où il dansait seul dans sa chambre, 100 jours d'affilée, sur une même chorégraphie. Comme quoi, on peut faire danser 100 fois une personne, ou 1000 personnes une fois, avec toujours autant de succès.