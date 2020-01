VIDÉO - Il modifie la scène d'un film Disney pour faire sa demande en mariage

publié le 10/01/2020 à 20:05

Quand on aime, on ne compte pas. Ni son temps ni ses efforts, semble-t-il. À Brookline, dans le Massachusetts, un Américain a préparé, six mois durant, sa demande en mariage. Jusqu'à modifier une scène de La Belle au bois dormant - le film préféré de sa future fiancée - et de le diffuser dans une salle de cinéma le 30 décembre dernier, le tout sous l'objectif d'une discrète caméra.

Lee Loechler, en couple avec Sthuthi David depuis l'école, avait prévu son coup : selon la chaîne locale CBS Boston, il a fait appel à un dessinateur pour refondre la scène du baiser du célèbre dessin animé de Disney, lorsque l'héroïne du conte est réveillée par son bien-aimé. À la place des personnages originels du film, le jeune homme a fait entrer en scène des avatars de lui-même et de sa dulcinée, le premier demandant la main de la seconde. C'est à ce moment précis que le jeune homme de chair et d'os s'est levé de son siège, écrin de bague en main et genou à terre, pour parachever son numéro.

Dans la salle obscure, soudainement éclairée, se dévoilait alors un public trié sur le volet : amis et famille du jeune couple assistaient, tout aussi émus, à la féerique union. Une surprise de plus pour Sthuthi David, incapable de contenir ses larmes ou de masquer sa surprise. Le futur jeune marié, formulant sa demande, se permettait même quelques jeux de mots bien sentis sur le thème du cœur. Une allusion évidente à la romance du moment, mais aussi à la profession - cardiologue - de son épouse en devenir.