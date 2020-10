Var : un Français bat un record européen de pêche avec une thonine de 9,5 kilos

publié le 06/10/2020 à 21:03

C'est un record qui fait date. Ludovic Montefusco, un Cuersois de 39 ans, vient d'établir un nouveau record européen avec la prise d'une thonine de 9,5 kilos, fin juillet, au Cap brun, à l'Est de Toulon, dans le Var. Jusqu'à présent, c'était un Espagnol qui avait pêché la plus grosse thonine.

Ludovic Montefusco n'avait pas pêché depuis le confinement quand il s'est mis à l'eau en ce samedi de fin juillet. Comme nous l'apprend le journal local Var-Matin, le chasseur s'était posé à 14 mètres de profondeur sous l'eau pour attendre une proie, lorsqu'une grosse thonine s'est mise en quête d'un banc de poissons : "J’identifie rapidement l’espèce, je vois que ce n’est pas un thon, que l’on n’a absolument pas le droit de chasser, et je lâche donc ma flèche", explique l'homme au journal.

Ce poisson carnassier, repérable grâce à son dos marbré et à ses petites taches noires, peut fréquemment avoisiner les 10 kilos et nage surtout très vite, ce qui n'a pas empêché notre chasseur de l'harponner. Mais Ludovic Montefusco n'a pas tiré sans réflexion : il connaît les espèces protégées et milite pour une pêche raisonnée et écoresponsable : "On ne tape pas sur du poisson en période de reproduction. On ne tire pas non plus les femelles pleines. Pour que nos enfants et les enfants de nos enfants puissent avoir du poisson."