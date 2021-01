Coronavirus : le variant sud-africain est-il détectable avec un test PCR ?

et Ryad Ouslimani

Les autorités sanitaires et les scientifiques sont dans une course de vitesse entre vaccination et mutation du virus. Dimanche 17 janvier dans Le Grand jury RTL-Le Figaro LCI, le Pr Fontanet s'inquiétait d'une poussée de l'épidémie de Covid-19 aux mois de mars-avril. En effet, le variant anglais très contagieux préoccupe les médecins, mais il y a aussi le variant dit sud-africain, qui pourrait être difficile à détecter.

Lorsqu'on est malade, on effectue un test PCR qui va détecter la présence du virus, mais il ne va pas déterminer précisément un variant du SARS-CoV2. D'autres tests eux sont capables de détecter une anomalie, pas avec exactitude mais ils repèrent quelque chose qui doit ensuite être confirmé par une analyse génétique complète dans l'un des 10 centres spécialisés en France.

Ces tests PCR spécifiques existaient pour le variant britanniques, ils existent désormais pour le sud-africain. D'ailleurs à Paris tous les tests effectués dans les hôpitaux sont capables de donner cette indication. La semaine prochaine, une étude flash sur 100.000 tests PCR sera effectuée sur le territoire afin de détecter tous les variants britannique et sud-africain. On saura alors la proportion de ces deux mutations dans le pays.

D'ores et déjà les scientifiques savent que le britannique est en circulation dans toutes les régions de France. Le sud-africain est quant à lui présents dans quelques clusters, notamment en Île-de-France.

