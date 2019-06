publié le 19/06/2019 à 21:05

Alors que la production de biscuits dans l'usine Lu à la Haye-Fouassière est perturbée après un appel à la grève en soutien à un salarié licencié, et plus globalement à la dégradation des conditions de travail, une autre vague de mécontentement touche la marque nantaise...

À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 7.200 personnes ont signé la pétition en ligne "pour le retour des véritables Figolu dans les rayons". Lancée il y a trois ans et demi, elle connaît un nouveau succès.

Car le fameux biscuit à la figue, d'après ses fans, n'est plus ce qu'il était. Commercialisé en 1961, le traditionnel paquet a ensuite été remplacé en 2015 par une boîte de cinq barres individuelles portant le même nom. Depuis, il est de plus en plus difficile de trouver un magasin qui les vend. Plus grave encore : le prix de vente a doublé, passant de 0,75 centimes à 1,65 euro.

La marque a réagi au #rendeznouslesfigolu

Enfin, les internautes soupçonnent l'usine Lu d'avoir changé la recette de son biscuit aux figues. C'est assez de raison pour souhaiter le retour des Figolu d'antan.

Sur les réseaux sociaux, l'engouement est visible avec les hashtags #teamfigolu et #rendeznouslesfigolu.

La marque a même tenu à répondre aux demandes des clients.

Bonjour Fabienne, nous sommes très touchés par votre attachement aux Figolu. Il n'est pas prévu pour l'instant de relancer la production, mais s'ils faisaient leur grand retour, vous seriez les premiers informés ! Et vous pouvez toujours les trouver en barres individuelles :) — LU (@lu_officiel) 23 avril 2019

Pour les plus grands fans, donc, les retrouvailles avec les Figolu vont se faire attendre...