publié le 22/10/2018 à 20:20

C'est la première fois en Europe qu'une telle opération se produit. Une Lynx femelle, victime d'une collision routière le 25 septembre, a été prise en charge par Athénas, un centre de sauvetage de la faune sauvage. Victime d'une fracture du tibia et d'un traumatisme crânien, les soigneurs ont ensuite repéré et capturé ses 3 petits, âgés de 4 mois.



"Ils étaient affamés et déjà amaigris. Ils ont été placés dans un enclos avec une femelle non relâchable car la mère venait d'être opérée. Après douze jours de convalescence, on a pu la remettre en présence des jeunes. Elle les a tout de suite reconnus et a même repris l'allaitement", raconte le directeur du centre, Gilles Moyne dans un communiqué diffusé ce lundi.

La femelle et ses 3 petits ont été relâchés mardi, non loin du lieu de l'accident. La mère sera suivie grâce à un collier émetteur qui s'ouvrira de lui-même au bout d'un an. "Elle boite encore un peu mais ça devrait le faire", relativise Gilles Moyne.

Une espèce menacée

Cette opération est restée confidentielle pendant 48 heures pour éviter l'afflux de chasseurs ou d'éleveurs opposés à la présence de cette espèce. Chaque année, près de dix lynx boréals, espèce protégée et menacée, sont victimes d'accidents de la route ou de braconnage.



Si on prend en compte la sélection naturelle mais aussi les facteurs humains, seulement un petit sur quatre survit. "Probablement, sur les trois jeunes, seul un atteindra l'âge adulte" explique le directeur du centre qui précise que "la population de lynx est en stagnation depuis 5 ans".



Implanté sur la commune de L'Etoile, en plein massif du Jura, le centre Athénas est le seul établissement en France, capable de recueillir, soigner et relâcher ces lynx boréals. En 31ans, le centre a recueilli plus de 18.000 animaux sauvages blessés.

> Lacher 4L