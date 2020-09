publié le 07/09/2020 à 13:48

C'est une scène des plus insolites : une femme assise sur l'aile d'un Boeing, alors que celui-ci vient de se stationner à l'aéroport de Kiev, en Ukraine. Une mère de famille, qui avait "trop chaud", est sortie prendre l'air sur l'aile de l'avion. Elle est depuis sur liste noire et ne pourra plus jamais prendre un vol de la compagnie.



Mère de deux enfants, elle avait "trop chaud" à bord de l'avion, un Boeing 737-86N qui venait d'atterrir dans la capitale ukrainienne. Alors, cette femme a tout bonnement décidé d'ouvrir une issue de secours et d'aller respirer l'air frais, sur l'aile de l'appareil.

"Une passagère du vol PS6212 Antalya-Kiev a illégalement ouvert l’issue de secours de l’avion qui venait de s’arrêter à la porte 11 du terminal D et s’est dirigée vers son aile", a confirmé la compagnie Ukraine International Airlines (UIA), au journal britannique The Sun.

Des vidéos montrent la femme en train de se promener le long de l'aile, tandis que la plupart des passagers étaient déjà descendus de l'avion. Elle voyageait avec son mari et ses enfants. Ces derniers, surpris, ont par ailleurs crié : "C'est notre maman !", lorsqu'ils ont aperçu leur mère faire une pause rafraîchissante sur l'aile, a rapporté l'un des passagers aux médias locaux.

Des tests effectués, ont montré qu'elle n'était ni ivre, ni droguée. La compagnie a annoncé que la passagère était désormais sur liste noire. Cette dernière ne pourra donc plus voyager avec la compagnie Ukraine International Airlines.