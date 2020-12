Tom Cruise ne sera peut-être pas le premier acteur à jouer dans l'espace

publié le 22/12/2020 à 20:10

Quel sera le premier film à être tourné dans l'espace ? Le célèbre acteur Tom Cruise s'était lancé dans ce projet fou il y a quelques mois, en ambitionnant de tourner un film doté d'un budget colossal, vraisemblablement à partir de fin 2021.

D'après le site d'information Sky News, Tom Cruise pourrait être devancé par un projet de tournage russe. La chaîne Channel One, en partenariat avec l'agence spatiale russe Roscosmos, commencera à tourner un film dans la station spatiale internationale à partir d'octobre 2021.

Le casting est déjà lancé. La production recherche actuellement son actrice principale. Elle devra avoir entre 25 et 40 ans et mesurer entre 125 et 180 centimètres. L'héroïne devra également être en mesure de courir sur 1.000 mètres en moins de trois minutes et nager 800 mètres en 20 minutes.

Sky News précise que les acteurs du film seront formés pendant six mois à vivre dans l'espace. Ils expérimenteront ainsi les vols en apesanteur et seront entraînés pour survivre à un "atterrissage anormal".