publié le 30/11/2018 à 18:47

En vacances, vous n'avez pas forcément envie de vous fatiguer à trouver le bon angle et la bonne lumière pour poster le cliché parfait sur Instagram. Pas de panique ! En Suisse, la chaîne d'hôtels Ibis propose le service "Relax we post" (Détendez-vous, nous postons).



L'enseigne met à disposition des influenceuses chargées de s'occuper de votre compte Instagram pendant votre séjour. Ces "social media-sitters" postent vos photos et stories et répondent même aux commentaires à votre place. Ce sont de véritables blogueuses maîtrisant parfaitement les codes des réseaux sociaux, pour en mettre plein la vue à vos abonnés.

Ce service, intitulé "Relax we post", est actuellement proposé en test, les week-ends entre le 3 novembre et le 2 décembre. La chaîne a posté une vidéo sur Youtube pour exposer le concept, non sans dénoncer avec humour, certains aspects d'Instagram.

> Relax we post. The new service by ibis Switzerland.