publié le 21/08/2019 à 15:22

Menacés de famine à cause de la disparition de leur habitat naturel, les koalas sont plus que jamais en danger. Pour remédier à ce problème alimentaire, des scientifiques australiens ont trouvé une solution aussi intelligente qu'insolite, ils font ingérer aux marsupiaux des matières fécales. Le but de l'opération est de modifier la flore microbienne présente dans l'intestin de ces petits animaux, pour leur permettre de manger une plus grande variété d'eucalyptus.

Dans une étude publiée dans le journal Animal Microbiome, Michaela Blyton, de l'École de chimie et des sciences moléculaires à l'Université du Queensland, explique qu'elle a observé une chute importante de la population de koalas dans l'État de Victoria, en Australie. Un problème pour la faune locale, qui l'a poussé à réagir.

"En 2013, la population de koalas a atteint une densité très importante, ce qui les a conduits à manger tous les arbres de leur espèce préférée", a noté la chercheuse à l'origine de l'expérience. Résultat : 70% des marsupiaux sont morts de faim, sans pour autant avoir essayé de manger une autre espèce d'eucalyptus.

"Cela nous a conduits, moi et mon collègue Ben Moore de la Western University de Sydney, à nous demander si les microbes présents dans les intestins des koalas, leur microbiome, ne limitaient pas le type d'arbre qu'ils pouvaient manger. Et s'il ne serait pas possible d'étendre leur régime alimentaire par le biais d'inoculation de matières fécales", a développé Michaela Blyton.

Les premiers résultats de l'expérience sont positifs. Après avoir ingéré des capsules de matières fécales, les koalas cobayes ont commencé à manger une nouvelle sorte d'eucalyptus, qu'ils ignoraient jusqu'ici.