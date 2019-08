publié le 20/08/2019 à 17:48

Phobiques, s'abstenir. Dans le quartier de Liserons, situé à l'est de Nice, des rats sèment la terreur. Sur son post Facebook, Fouzia Ayoub, secrétaire générale du groupe "Un Autre Avenir pour Nice" assure que ces rongeurs "aussi énormes que des pigeons" attaquent les oiseaux, et même les hommes.

Le conseiller municipal PS Patrick Allemand a repris la vidéo et s'est également exprimé dans un post Facebook. Selon ses informations, "les résidents n'osent plus sortir leur chien et un jeune a récemment été mordu". Le conseiller affirme qu'il est intervenu auprès du maire Christian Estrosi pour "réclamer une opération de dératisation en urgence". "Au-delà de la dignité et du respect même des habitants, il s'agit d'un problème de santé publique", écrit-il.

D'après le quotidien Nice Matin, la dératisation a eu lieu ce mardi 20 août. La ville est régulièrement sujette à la prolifération de rats. En 2018, 1.699 opérations de dératisation ont été menées.