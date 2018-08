publié le 29/08/2018 à 14:03

Une vingtaine d'adorables crocodiles nains d'Afrique de l'Ouest sont nés au zoo-parc Planet Exotica, à Royan. La nouvelle a été annoncée le 27 août 2018 et les présentations réalisées par Marc Jaeger, le directeur du jardin zoologique et botanique Planet Exotica. Seuls 25.000 à 100.000 individus de cette espèce existent. Elle est mondialement protégée.



Les œufs du crocodile nain mettent entre 85 à 105 jours à éclore. Une fois né, l'animal mesure une vingtaine de centimètres et se développera jusqu'à atteindre en moyenne 1,5 mètre, une fois adulte, pour un poids compris entre 20 et 30 kilos. Son espérance de vie est de 75 ans.

Marc Jaeger ne cache pas son enthousiasme. Dans une vidéo postée sur la page Facebook du zoo-parc, celui-ci explique comment l'équipe s'est occupée de mener jusqu'au terme la naissance des jeunes spécimens.